Cerca de 170 pessoas já foram abordadas por falta de máscara

Ao menos 170 pessoas sem máscara foram abordadas pela polícia no Acre entre os dias 11 e 28 de março. Não houve aplicação de multa, apesar da previsão legal, mas tão somente orientação pelo uso desse EPI.

A fiscalização pelo cumprimento das restrições de mobilidade social e uso dos meios de proteção antiviral levaram as policias a realizar 3.286 procedimentos no período.

Além do uso incorreto da máscara, acessório primordial na redução do contágio pelo novo coronavírus, os policiais e agentes sanitários visitaram 681 estabelecimentos comerciais.

Os dados constam do relatório divulgado nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Apenas no último fim de semana, período de lockdown, as policiais realizaram 466 procedimentos.