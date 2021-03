Após pressão por vacinação no fim de semana, prefeitura imunizou mais de mil idosos

Após sofrer pressão ao anunciar que não iria vacinar no final de semana, a prefeitura de Rio Branco se viu obrigada a voltar atrás e abrir os postos de vacinação no sábado é no domingo.

Nesta segunda-feira, 29, o município informou que imunizou 1.263 idosos ao longo dos dois dias. No sábado foram 89 vacinas e no domingo, 1.174 idosos.

A Semsa disponibilizou quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) e o drive-thru no pátio do Detran, em frente o 7° BEC na Estação Experimental.

Para o secretário municipal de saúde Frank Lima, foram dois dias absolutamente tranquilos e sem atropelos.

“Iremos manter esse ritmo durante a semana e em todos os fins de semana, enquanto tivermos vacinas. Hoje segunda-feira 29, colocamos 11 pontos de vacinação e descemos para idosos de 65 anos acima. Recebemos também hoje, 4 mil doses de vacina e pretendemos acelerar ainda mais, cada vez descendo a faixa etária de vacinação”, disse Frank Lima.