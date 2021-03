Jorge Viana, o grande mistério em 2022 

EMBORA todos os ventos soprem na direção do ex-senador Jorge Viana (PT) disputar a vaga do Senado que estará em jogo em 2022, este não é um assunto fechado dentro do PT.

Aqui do meu bunker, ontem eu fiz uma sondagem junto a uma figura importante do PT sobre a eleição do próximo ano. Ele alertou que, o que vai definir se o Jorge Viana será ou não candidato a governador ou senador, será a pesquisa que o partido deverá fazer em outubro.

“Até lá, a vacinação já deve ter avançado muito, e vamos ter uma noção melhor de como estará a popularidade do governo e a reação da população a uma possível candidatura do Jorge para governador. Se o Jorge aparecer bem para o governo, é uma possibilidade a ser pensada. Não podemos é lhe jogar no fogo”, ponderou a fonte em sua análise.

Em uma outra hipótese, a candidatura do JV seria para senador.

CAMPANHA NA SURDINA

ERRA quem pensa que o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) está parado, pelo contrário, tem amarrado na surdina apoios para uma candidatura a deputado estadual. É visto no PT como um “puxador de votos”.

OLHANDO PARA A ALEAC

QUEM TAMBÉM está com a candidatura certa para deputado estadual é o presidente do PT, Cesário Braga. Conheço várias pessoas com as quais já conversou.

MEU CAFÉ PRIMEIRO

CONTINUANDO NO PT, o deputado Jonas Lima (PT) não deverá mais ser candidato, vai pendurar as chuteiras com o atual mandato. Quer cuidar da sua plantação de café.

TIME PETISTA

DANIEL ZEN, Lourival Marques, Cesário Braga, Marcus Alexandre, são nomes os até aqui tidos como certos entre os petistas para disputar vagas na ALEAC.

IMAGEM DESCOLADA

IMPORTANTE FONTE do governo revelou ontem ao BLOG DO CRICA que, a recente nota do governo contestando a não vacinação no sábado e domingo pela PMRB; e a declaração do Gladson de que a vacinação com a Sputnik será feita pelo estado, são posições para manter a imagem do governador Gladson Cameli descolada da imagem negacionista da ciência do prefeito Tião Bocalom.

DEBATE INÓCUO

A OMS, os demais organismos internacionais de saúde da Europa, EUA, Japão, China, e outros países do primeiro mundo, não usam a cloroquina no combate ao Covid. Os estudos mostraram não ter eficácia, mas o Bocalom insiste na cloroquina. Se a cloroquina resolve, por qual motivo a prefeitura está vacinando e querendo comprar vacinas?

COLOCAR NA CABEÇA

O prefeito Tião Bocalom tem de começar a brecar a perda de capital político com o qual saiu da última eleição, mas tem de cessar desde já o debate de frivolidades, e focar só nas ações municipais e nas suas promessas de campanha. O eleitorado é fiel até um certo limite.

EVAPORA RÁPIDO

NA POLÍTICA, a popularidade costuma vir rápido e tende também a desaparecer rápido. E, o prestígio eleitoral só é mantido com a produção de pautas positivas pelo gestor.

CONFRONTO DIRETO

BASTA se ler os posicionamentos do vice-governador Major Rocha para se confirmar que, o rompimento político entre ele e o governador Gladson Cameli é definitivo. Chegou a um ponto irreversível de volta.

MANTER O MANDATO

O VICE Rocha tem se dedicado de tempo integral em fazer política, tendo como meta a reeleição da irmã e deputada federal Mara Rocha (PSDB), cuja saída do ninho tucano é certa. O PSL deverá ser o seu novo partido.

COBRANÇA FEITA

O DEPUTADO DANIEL ZEN (PT) está cobrando do governador Gladson Cameli que complemente o auxílio emergencial do governo federal, que é pouco, com uma quantia a ser bancada pelo estado. Quer com isso diminuir o cinturão da fome gerado pelo desemprego na pandemia. Em muitos estados, a ajuda vem acontecendo.

DOIDO PARA CAMELIZAR

FONTE não se revela. Conversando ontem com um tucano de alta plumagem, este revelou que, assim que a Mara sair do PSDB, vão buscar uma aliança com o governador Gladson Cameli para a eleição de 2022.

NO MÍNIMO 30 DIAS

O DEPUTADO Josa da Farmácia (PODEMOS) foi cassado, mas deve permanecer no mandato por no mínimo 30 dias, até que se cumpram os atos processuais restantes.

VOTOS RECALCULADOS

TOOS os votos serão recalculados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, para saber com qual partido ficará a vaga do deputado Josa da Farmácia (PODEMOS).

ANDRÉ DA FARMÁCIA

A VAGA deve ficar com o suplente André da Farmácia.

BOM SENSO PREVALECEU

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, errou ao suspender a vacinação no sábado e domingo, no pico de uma pandemia, mas as pressões da população fizeram com que prevalecesse o bom senso de manter a imunização no final de semana. Foi virtude corrigir o erro.

VIROU A RAINHA DA INGLATERRA

A dupla Batman-Robin do MDB, senador Márcio Bittar (MDB) e Aldemir Lopes, conseguiu emplacar o pecuarista Nenê Almeida como secretário de Agricultura em nome do MDB, sem ter posto em discussão no partido. Deram uma rasteira no presidente do MDB Flaviano Melo (MDB), que neste episódio ficou como a Rainha da Inglaterra, sem poder de decisão.

CUMPRE COM A OBRIGAÇÃO

É falsa a premissa de que, se não fosse o senador Márcio Bittar (MDB) arrumar recursos, o estado estava parado. Aliás, é obrigação do parlamentar cavar verbas para o estado. Não vejo isso então, como uma grande virtude.

CONVERSA E CONVITE

É de boa fonte a informação de que o petista Marcelo Siqueira foi convidado pelo grupo do deputado Nicolau Júnior (PP) para se filiar ao PP, e ser candidato a deputado federal do Juruá. O convite balançou o tradicional petista.

FECHADO EM COPAS

FERNANDA Hassem, Léo de Brito, Sibá Machado, deverão estar na chapa para deputado federal pelo PT. O ex-prefeito Angelim não fala nada, se trancou em copas.

FRASE MARCANTE

“O sorriso custa menos que a eletricidade e dá mais luz”. Ditado escocês.