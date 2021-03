Empresário Brito tem melhora de sequelas da Covid-19: “está lúcido e falando”, diz família

Há cerca de três meses internado após infecção do novo coronavírus, o empresário e servidor público Amilton Batista Brito, de 57 anos, apresentou significativa melhora nesse final de semana. A família comemorou ao enviar áudio explicando a atual situação de Brito num grupo de rede social.

Depois de passar mais de 45 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco e pegar quatro bactérias, o empresário está lúcido e progredindo o quadro clínico.

Ele está em um leito de semi-intensiva curado do novo coronavírus e tratando as sequelas. “Mesmo com traqueostomia, está conseguindo falar. Pede ajuda, diz que quer ir para casa. Está melhorando. Em breve vai poder continuar a recuperação em casa. Está bem, tranquilo. Está lúcido”, diz o filho, Júnior Brito.

A família comemora e diz que Brito deve agradecer pela oportunidade de recomeçar a vida. Brito é diabético e tem sobrepeso. Ele testou positivo para Covid-19 no mês de janeiro.