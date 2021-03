Detento sai de presídio e volta a ser preso por furtar loja de ótica em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu em flagrante por roubo a uma ótica, no Centro da cidade, o ex-presidiário conhecido pelo apelido de “Titanic”. O homem foi preso ainda dentro do estabelecimento comercial na madrugada desse domingo, 28, enquanto recolhia vários óculos.

Ele foi encaminhado à Delegacia Geral para os procedimentos do flagrante.

Segundo a PM, o homem vinha realizando furtos na região do Centro de Cruzeiro do Sul depois de ter saído do Complexo Penitenciário Manoel Neri, para onde deverá voltar.