Polícia acaba com festa clandestina regada a bebidas e aglomeração na Baixada da Sobral

Mesmo com o decreto governamental e as novas medidas estabelecidas pelo governo com o toque de restrição, que impede a circulação de pessoas nas ruas entre às 22 horas e 5 da manhã, para conter o avanço da Covid-19, ainda há aqueles que preferem desobedecer e aglomerar em ruas e festas clandestinas na capital durante o final de semana.

Na noite desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para acabar com mais uma festa clandestina regada a bebidas e som alto em uma propriedade localizada no bairro João Paulo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com o Major Velásquez, todos na festa estavam sem nenhuma prevenção contra o coronavírus, foi feito a revista pessoal e todos foram advertidos e orientados a retornarem a seus domicílios.

“A Polícia Militar do Estado do Acre vem trabalhando firme em seu dever constitucional: a polícia ostensiva voltada a prevenção. Entretanto, mesmo diante de um cenário dramático, onde pessoas estão morrendo aos milhares, há irresponsáveis que fazem questão de caminhar na contramão das ações do estado. A segurança pública é dever do Estado, e por ser direito de todos torna-se obrigação de cada cidadão. A Polícia Militar Acreana seguirá firme em sua missão de prevenir e combater as irregularidades próprias deste momento delicado para todos nós, acreditando na vitória da sociedade sobre essa doença avassaladora”, concluiu o Major.