Indígenas do Acre são alvo de campanha para vencer resistência à vacina de Covid-19

Contra a resistência, o remédio é a conscientização. Este tem sido o lema da coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Purus para contornar a resistência de algumas comunidades indígenas à vacina contra a Covid-19.

A negativa em receber a vacina é colocada na conta do que as autoridades em saúde chamam de “epidemia de fake news”. Para tentar orientar a população indígena, Carla Mioto, coordenadora do DSEI, afirma que conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar. “Uma parte das pessoas que nós não conseguimos vacinar é realmente por conta da resistência em ser imunizado. Estamos chegando em todas as nossas regiões, fazendo um trabalho de conscientização com as nossas equipes multidisciplinares que vão até as áreas e realizam o trabalho de desconstrução das falsas informações sobre a vacina”, diz.

De acordo com a coordenadora, na área que corresponde o DSEI Alto Rio Purus existem 2.788 indígenas acima de 18 anos aptos para ser imunizados com a primeira dose. Desse total, 1.572 já foram imunizados, o que representa 56,38% de todos que devem receber a vacina. Dos que já receberam a primeira dose, mais da metade já recebeu a segunda dose.

Carla conta ainda que há outra dificuldade para a vacinação, além da resistência de alguns indígenas. É que há alguns grupos que não ficam direto nas aldeias, o que tem prejudicado a campanha. “Alguns indígenas ainda tem essa parte nômade muito forte, principalmente os Madija Kulinas na região de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano que saem muito de suas aldeias, passam um tempo fora e depois voltam”, explica.

Atualmente, de acordo com a coordenação do DSEI existe no Programa Nacional de Imunização do Acre 1.987 doses de vacina destinadas aos indígenas.

Infelizmente, apesar das inúmeras tentativas, a reportagem não conseguiu os dados referentes a vacinação no DSEI do Alto Juruá. Apesar de se tratarem de dados públicos, de um assunto que desperta interesse de toda a população, afinal se trata da vacina contra a Covid-19 aguardada por todos, a coordenadora, Iglê Monte, não repassou os dados solicitados pelo ac24horas.