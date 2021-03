Bocalom é suspenso do Facebook por defender remédio sem eficácia

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) foi suspenso por 48 horas do Facebook após defender o uso de remédios sem comprovação científica para tratamento precoce da Covid-19 na rede social. Ele avisou sobre a suspensão na manhã deste sábado, 27, por meio de outra conta na internet.

“Muitas prefeituras pelo Brasil estão iniciando o protocolo de tratamento precoce contra a Covid-19. O objetivo é diminuir a letalidade e a complexidade dos casos e evitar internações”, disse o prefeito de Rio Branco.

Ele prosseguiu dizendo que quando não se tem comprovação científica e nenhum medicamento indicado cientificamente, as evidências médicas precisam ser respeitadas. “Não se discute com as evidências”, afirma Bocalom.

Por fim, o prefeito comentou que o tempo dirá quem estava certo. “Enquanto a vacina não chega, vamos cuidar da forma como cada um imagina! Vamos vencer a Covid-19”, concluiu.