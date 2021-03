Acre recebe mais de 9 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Acre recebeu neste sábado, 27, a décima remessa de vacinas contra a Covid-19. O lote desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco, às 13h e seguiu para a Central da Rede de Frios estadual, onde será organizado para distribuição às Regionais da Saúde.

Nesta remessa, são 7.620 doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 1.400 da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford/AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Com a nova leva, o estado totaliza 141.540 doses recebidas até o momento. A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada nacionalmente no dia 19 de janeiro de 2021. Até a tarde deste sábado, 27, conforme o Painel das Vacinas (http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio), haviam sido aplicadas 44.241 primeiras doses e 11.479 doses de reforço no Acre.

Dentre as prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde, na fase 1 foram contemplados os seguintes grupos com percentual de doses disponibilizados, subdivididos em 9 etapas até o momento, contemplando:

– 100% dos idosos institucionalizados, deficientes institucionalizados, indígenas aldeados, trabalhadores da saúde indígena, idosos acima de 90 anos, idosos de 80 a 89 anos; idosos de 75 a 79 anos e idosos de 70 a 74 anos;

– 112% dos trabalhadores da saúde;

– 75% idosos de 65 a 69 anos, e

– 20% comunidades tradicionais ribeirinhas.

Conforme proposta preliminar de cronograma de vacinação publicada pelo Núcleo Estadual de Imunizações, pretende-se avançar na vacinação de idosos de 60 a 69 anos nas próximas etapas, mediante disponibilidade de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Agência de Notícias do Acre