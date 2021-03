Três regiões do Acre podem ficar isoladas após BR-364 ficar com pontos de desbarrancamento

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo radialista Aldejane Pinto mostra um pouco das condições atuais da BR-364 neste período de inverno. Na altura do quilômetro 40, sentido Sena Madureira/Manoel Urbano, a situação é crítica. O desmoronamento da pista faz com que apenas um carro passe de cada vez. Apesar de sinalizado, o local é perigoso aos motoristas e a expectativa é que se uma intervenção não for feita o mais rápido possível a estrada vai se romper.

O ac24horas conversou com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre no Acre (DNIT), Carlos Moraes, e a situação da rodovia é considerada crítica. De acordo com o órgão, existem 29 pontos assemelhados ao do vídeo no trecho da estrada que compreende os municípios de Sena Madureira e Feijó. Por incrível que pareça, existem dois outros trechos piores, nos quilômetros 367 e 438. O primeiro já recebeu a intervenção do DNIT e já nesta sexta-feira as equipes e máquinas se deslocam para o segundo. Após a conclusão, o trabalho será executado no trecho mostrado no vídeo.

Carlos deixa claro que se os investimentos necessários não forem feitos, a situação tende a chegar ao isolamento. “Infelizmente a BR-364 ainda é um problema sério, se os investimentos que precisam ser feitos não ocorrerem, principalmente a reconstrução do trecho Sena a Feijó, certamente os problemas se tornarão muito maiores que nossa capacidade de resposta, e os vales do Envira, Tarauacá e Juruá enfrentarão isolamentos mais prolongados”.

Veja o vídeo: