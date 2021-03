Rio Acre apresenta vazante e amanhece abaixo da cota de transbordamento

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Como informou a Defesa Civil Municipal na tarde de ontem (25), o nível do Rio Acre continua apresentando vazante na manhã desta sexta-feira, 26.

Na medição das 6 horas da manhã, o volume de água era de 13,68 centímetros. O manancial chegou a atingir 14,13 metros durante o dia de ontem, nível acima da cota de transbordamento (14m), o que fez com que as águas chegassem a atingir quintais de dezenas de residências na capital acreana.

No decorrer da sexta-feira, a tendência, de acordo com a Defesa Civil é que o nível do rio continue baixando e fique abaixo, inclusive, da cota de alerta que é de 13,50 metros.

Em fevereiro, os moradores de Rio Branco enfrentaram a primeira cheia do ano quando o nível do Rio Acre chegou a 15,80, atingindo cerca de 20 bairros fazendo com que centenas de famílias tivessem que deixar suas casas.