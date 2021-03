Polícia Civil e Vigilância Sanitária fecham Escolinha do Flamengo em Rio Branco

A Escolinha do Flamengo, situada na rua Rio de Janeiro, na Base, foi fechada por agentes da Polícia Civil e Vigilância Sanitária, na noite desta sexta-feira, 26, em razão do descumprimento de protocolos sanitários estabelecidos pelo governo do Acre.

Escolinhas e Clubes não podem funcionar durante a faixa vermelha no Acre. Na ocasião, crianças de 8 a 10 anos estavam treinando no campinho.

Ao ac24horas, a mãe Daniele, 40 anos, que estava acompanhando o treino do seu filho de oito anos, reclamou da forma que a ação foi feita.

“Eu acho isso um absurdo. Um monte de crianças constrangidas e assustadas. Os fiscais todos valentes porque não vão lá no Mercado, Araújo ou nos terminais? Ai quer pegar e constranger os pais dos alunos”, argumentou.

Outro pai, Antônio, concordou com a ação dos agentes, porém, criticou a forma que foi feita. “Tem álcool na saída, álcool na entrada e todo mundo de máscara. Eu concordo de um lado pelo fechamento, mas eu queria que essa fiscalização fosse para todos”, salientou.

Carlos Queiroz, da Vigilância Sanitária Estadual, afirmou que o fechamento ocorreu devido ao Acre se encontrar na faixa vermelha. “Estamos cumprindo o decreto governamental e no momento não é permitido pelo decreto que ocorra essa prática esportiva”, afirmou.