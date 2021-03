Educação e Política são temas de capacitação gratuita; saiba como participar

Programa quer democratizar o acesso ao conhecimento e formar novas lideranças brasileiras

O programa Embaixadores Politize está com processo seletivo aberto para cidadãos com mais de 16 anos e interessados em ser agentes de transformação na sua comunidade, promovendo educação e política no seu entorno. As inscrições podem ser feitas até 28 de março, no site Embaixadores Politize. O programa será realizado de abril até outubro deste ano. O resultado dos selecionados está previsto para ser divulgado até 16 de abril.

Com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento político e formar novas lideranças cidadãs, o programa busca pessoas com vontade de solucionar os problemas do Brasil. As formações são divididas em três camadas: Multiplicadores, Embaixadas e Líderes.

“Quando falamos em desenvolver lideranças não estamos nos restringindo àquelas pessoas que pretendem seguir carreira política, eleitoral, mas a todas que desejam ter uma atuação pública, seja ela qual for, para fazer de suas comunidades, e, por que não, do Brasil um lugar mais justo e democrático”, comenta Gabriel Marmentini, Diretor Executivo do Politize!.

As formações serão realizadas de forma on-line, podendo ocorrer encontros virtuais mensais com a equipe nacional do Politize!. Quem optar pela capacitação de Multiplicadores de Embaixadas deverá consultar os locais de embaixadas do Politize!, pois essa formação será realizada no formato específico de cada Embaixada, conforme o edital.

Embaixadores

Desde 2018, mais de 75 mil pessoas participaram das oficinas e atividades gratuitas promovidas pelo programa. Foram 865 Embaixadores formados em 237 cidades de 26 unidades federativas do país. Atualmente, o programa conta com Embaixadas em mais de 60 municípios, mais do que o dobro do número de 2020.

As atividades realizadas pelos integrantes do programa Embaixadores Politize! têm por objetivo democratizar o acesso ao conhecimento político e mobilizar cidadãos em projetos de impacto local. Tanto o Programa quanto o Politize! não possuem vinculação político-partidária nem buscam promover bandeiras políticas específicas.

Politize!

O Politize! é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos com a missão de formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar.

A atuação é feita dentro e fora da internet, respeitando a pluralidade de ideias, crenças e posições, por meio da produção de conteúdo e campanhas de comunicação, levando conteúdos de cidadania para as escolas públicas do país e formando lideranças cidadãs.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil