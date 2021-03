Após polêmica, Frank Lima volta atrás e anuncia vacinação no sistema drive-thru neste sábado

Após muitas críticas nas redes sociais, o secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, divulgou um vídeo na noite desta sexta-feira, 26, onde informa que voltou atrás e anuncia vacinação contra a Covid-19 no sistema drive-thru no antigo estacionamento do Detran, em frente ao 7 BEC.

A prefeitura recebeu uma enxurrada de críticas ao comunicar ao longo do dia que iria suspender a vacinação no sábado para atender o decreto do governo do estado que impõe lockdown e restringe as atividades que não são consideradas essenciais.

As críticas ganharam um tom ainda forte após o governo publicar uma nota de esclarecimento onde afirma que a vacina é um serviço essencial e que não existe qualquer proibição voltada à saúde pública da população, mais ainda quando se trata de vacinação.

Acuado, Frank Lima voltou atrás e anunciou a vacinação que só acontece no drive-thru. Os demais 11 postos de vacinação nas Uraps espalhadas pela capital acreana, só voltam na segunda-feira, 29.

Veja o comunicado do secretário: