Tomógrafo entregue há quase um mês ainda não está funcionando no Hospital de Campanha do Juruá

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) entregou no dia 17 de fevereiro deste ano um novo tomógrafo para o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Entretanto, até agora, o equipamento não está funcionando.

O diretor clínico da unidade hospitalar, médico Marlon Holanda, disse que por enquanto só o tomógrafo antigo segue sendo usado. “Eles ficaram de montar o de Brasiléia e em seguida seria o nosso”, relata.

O tomógrafo, que funciona dentro do Hospital do Juruá, é usado por pacientes com e sem Covid-19. Quando é utilizado por contaminados pelo coronavírus, é higienizado e fica uma hora sem uso para evitar a contaminação de pessoas, como vítimas de acidente de trânsito, por exemplo.

O equipamento, que funciona desde 2007, quando o Hospital do Juruá foi inaugurado, apresenta problemas desde setembro do ano passado por causa da grande demanda pelo equipamento devido à pandemia .

A máquina teve de ser enviada para conserto em São Paulo. No caso do coronavírus, o exame de tomografia mostra o alcance da lesão pulmonar dos pacientes.

A assessoria de Comunicação da Sesacre informou que a equipe já está em Cruzeiro do Sul fazendo adequação da sala, mas não falou em prazo para o início do funcionamento do tomógrafo.