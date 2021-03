Mais dois pacientes com Covid-19 são transferidos de Brasiléia para Rio Branco

Nesta quinta-feira, 25, o helicóptero Harpia 04, do governo do estado, realizou o transporte de mais dois pacientes com Covid-19 que precisaram ser transferidos de Brasiléia para Rio Branco. As operações de transferência ocorrem com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O primeiro paciente transferido pela manhã foi um idoso, admitido na unidade de terapia intensiva (UTI) do Pronto-socorro de Rio Branco. Já o segundo paciente transferido para Rio Branco pela tarde, por volta das 16h40, foi uma mulher, que também foi admitida na UTI da unidade. A paciente já estava intubada.

O Hospital Regional do Alto Acre não possui leitos de UTI. Dos 20 leitos de enfermaria disponíveis na unidade para pacientes com Covid-19, 7 estão ocupados nesta quinta-feira, 25, uma taxa de ocupação de 35%, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Boletim Sesacre).

Com 2.044 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia, o município de Brasiléia é o segundo colocado em número de infecções diagnosticadas e o primeiro na quantidade de óbitos registrados – 29 pessoas com residência na cidade morreram por complicações da doença.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.