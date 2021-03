Fora da capital, Fábio Araújo diz estar disposto para esclarecimentos

O vereador Fábio Araújo (PDT), alvo da Operação Contágio da Polícia Federal do Acre, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 25, afirmou que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.

Fábio Araújo se encontra fora da capital e deverá retornar nesta sexta-feira, 26, segundo a assessoria. “O vereador Fábio Araújo não está em Rio Branco, mas para ele a investigação segue um procedimento padrão. Fábio Araújo realiza um trabalho técnico com licitações antes mesmo de ser vereador e está à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários”, afirmou por meio de nota.

A residência do vereador no Conjunto Mascarenhas de Morais, onde também funciona o escritório de trabalho dele, foi alvo de busca e apreensão por agentes da PF.

A operação investiga supostas irregularidades em licitações ocorridas no primeiro semestre do ano de 2020, em Plácido de Castro, que trata da compra de equipamento de proteção individual (EPI’s) para profissionais de saúde, que atuam no combate a Covid-19. As investigações se deram de forma conjunta com o Tribunal de Contas da União (TCU). À época, Fábio ainda não era vereador.