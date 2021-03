Prefeito de Epitaciolândia, delegado se antecipa e autoriza vacinação a policiais civis e militares

Em entrevista concedida hoje à CNN, o general Eduardo Pazuello afirmou que nesta quarta-feira (24/3), em seu último ato como ministro da Saúde, deverá anunciar um ajuste no calendário de vacinação contra a Covid-19 que incluirá, na próxima etapa, prevista para abril, outras categorias, professores, policiais, bombeiros e funcionários públicos que atuem no serviço funerário.

No entanto, o prefeito de Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes (PSDB), sem nenhuma comunicação pública prévia, já vacinou com a primeira dose do imunizante os policiais civis que atuam no município e pretende vacinar em breve também os policiais militares, segundo foi noticiado por veículos de imprensa da Fronteira na noite desta terça-feira (23).

De acordo com a Assessoria de Comunicação da prefeitura, a decisão do prefeito ocorreu em atendimento a um requerimento da delegada Carla Ivane de Britto, que é coordenadora da Polícia Civil na regional do Alto Acre, representando a Associação de Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre (Adepol) feito nesta segunda-feira (22).

O pedido, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde, se refere à vacinação de todos os agentes em Segurança Pública que atuam no município. A possibilidade de imunizar os agentes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), também está sendo discutida, uma vez que também, estão na linha de frente, segundo a gestão municipal.

Por meio da Assessoria de Comunicação da prefeitura, um assessor, Sérgio Mesquita, que faz parte da equipe do Gabinete do Prefeito e do Setor Jurídico da prefeitura de Epitaciolândia, disse ao ac24horas que as vacinas aplicadas nos policiais civis fazem parte das doses destinadas a profissionais de saúde que assinaram termo de recusa por não desejarem ser imunizadas.

Ainda segundo Mesquita, não houve prejuízo ao cronograma de vacinação dos grupos prioritários por terem sido usadas doses que “sobraram”. O assessor da prefeitura ainda disse que o Programa Nacional de Imunização (PNI) dá liberdade para que os municípios possam criar a sua lista de prioridades em relação à vacinação de acordo com as necessidades e peculiaridades locais.

Em nota assinada por seu presidente, o delegado Pedro Henrique Resende Teixeira Campos, a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Acre (Adepol), agradeceu ao prefeito de Epitaciolândia por ser o primeiro do Acre a vacinar policiais civis e militares. Resende afirmou que para os policiais não existe home office e que na pandemia tem sido um dos grupos mais afetados pela doença.

“É esse o tipo de reconhecimento que esperamos dos gestores públicos no momento em que vivemos”, disse o presidente da Adepol em um trecho da nota.

Porém, a medida do prefeito tucano não recebeu apenas elogios. De acordo com o que ele mesmo afirmou em um vídeo divulgado logo após a repercussão que o caso ganhou, algumas pessoas não concordaram com a sua decisão de antecipar a vacinação dos seus colegas agentes da Polícia Civil.

“Após a divulgação disso, recebi 99,9% de elogios de pessoas que apoiaram a nossa decisão, mas, eventualmente, tem uma pessoa ou outra que não concorda com isso. Alguns chegaram a dizer que isso é um absurdo. Quero dizer para você que não concorda que absurdo é nós estarmos vacinando a população carcerária em detrimento de outros grupos da sociedade civil”, afirmou.

Em Xapuri, a Direção de Ações Básicas em Saúde informou que os militares do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado no município, também receberam a primeira dose da vacina, com o conhecimento do PNI e do Ministério Público, com base no critério de que eles socorrem vidas e atuam diretamente com a saúde.

Ainda na noite desta terça-feira, ac24horas tentou manter contato com a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, para falar sobre o assunto, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.