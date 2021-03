Lula X Bolsonaro, a onça vai beber água!

Convenhamos, a obsessão do ex-juiz Sérgio, do procurador Deltan Dallagnol e demais membros da Lava Jato em Curitiba era afastar o ex-presidente Lula do processo eleitoral de 2018, impedindo que disputasse a eleição com o candidato Jair Bolsonaro, filiado ao PSL à época. Lula não é a Dilma, muito menos o Haddad.

Nem mesmo Moro e os procuradores acreditavam que o apartamento na praia das Astúrias, no Guarujá, era propina da OAS ao Lula, muito menos à Rede Globo. Forçaram a barra condenando o ex-presidente em um processo kafkiano. Agora a volta do cipó chega estalando no lombo de quem segurava a chibata. Sérgio Moro foi parcial no processo. Uma lástima!

O resultado é que teremos um confronto entre Lula e Bolsonaro nas urnas no próximo ano. Será um bom teste para a democracia brasileira. O Jair é pedreira, tem uma forte base conservadora. O pernambucano é experimentado nas urnas e tem sete vidas como os gatos. Os dois sabem que está chegando a hora do confronto, a hora da onça beber água como se diz.

“Todos se quejan de falta de dinero, pero de falta de inteligencia, nadie”. (Provérbio espanhol)

. Deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) colocando R$ 10 milhões de suas emendas para a compra de vacinas;

. Um belo gesto!

. Como diz o senador Márcio Bittar, “dinheiro para vacina tem, o que não tem é vacina no mercado”.

. Refiz as contas:

. Na China morreram menos de cinco mil pessoas de Covid-19; o país tem 1,4 bilhão de habitantes.

. É gente pra dedéu!

. Alguns déspotas criticam a ditadura política na China, mas defendem ditadura no Brasil.

. Vá entender uma mente dessas!

. Bem lembrado, o mínimo que uma pessoa deve fazer ao criticar um texto é ler o texto, uma, duas, três vezes ou mais para entender, interpretar e criticar.

. Mestre, por que fala por parábolas?

. Para que ouçam e não entendam, mas a vós, os simples, é dado conhecer o Reino de Deus.

. Mestre, esse homem é cego, quem pecou? Ele ou seus pais?

. Nem ele, nem seus pais pecaram.

. O que você quer, filho?

. Quero ver…

. Então veja, a tua fé te curou, vai em paz!

. Amigos morrendo, deixem para brigar ano que vem!

. Bom dia!