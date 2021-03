Mesmo com fake news, meta de vacinar indígenas deve ser alcançada no Acre

Carla Mioto, coordenadora do DSEI Alto Acre/Purus, que reúne cerca de 12.000 indígenas, diz que as dificuldades de vacinação ocorrem pela disseminação de fake news, mas ela acredita que a meta de imunizar 100% do público-alvo do DSEI, que é mais de 5,54 mil pessoas, seja efetivamente alcançada em breve.

As equipes seguem combatendo as notícias falsas que provocam tanta rejeição ao imunizante. Ao menos 15% dos índios não querem se vacina, porém, aos poucos a campanha avança nas aldeias e forma-se uma corrente de convencimento à medida em que as pessoas vão observando outras que tomaram o imunizante.

A logística não é fácil, mas as equipes permanecem nas aldeias esclarecendo as pessoas. Segundo Carla, na região do Acre a situação está controlada sob o aspecto da disseminação do vírus, uma vez que várias comunidades fizeram lockdown espontâneo e, com isso, reduziram drasticamente a possibilidade da doença se espalhar em algumas regiões.

Aos indígenas de Assis Brasil já foram vacinados mais de 65% do público-alvo com a 1a dose. Os números devem avançar com os próximos balanços, já que as equipes de vacinação estão em campo. (Aldeia FM)