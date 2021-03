Informação de que idosos de 65 anos serão vacinados na próxima semana é falsa

O trabalho realizado no trecho que rompeu na BR-317, próximo a Epitaciolândia, fez com que a rodovia fosse liberada por pouco tempo para o tráfego de veículos no final da manhã desta segunda-feira, 22.

Isso porque, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), as chuvas que caem no local fizeram com que o trecho em recuperação ficasse muito escorregadio, o que poderia trazer perigo aos motoristas. Por isso, o órgão decidiu fechar novamente a rodovia.

Os profissionais que trabalham no local aguardam a chegada de pedras que vão servir de base para a estrada e que estão sendo transportadas de Rondônia, mais precisamente do Distrito de Extrema. A previsão é que o material chegue por volta das 15 horas e a estimativa do Dnit é que o tráfego volte a ser liberado por volta das 20 horas.

Veja o momento em que a BR foi liberada: