Frank Lima: “Aplicação da vacina em estagiários da policlínica é responsabilidade de diretor”

O pagamento do Bolsa Família começou no último fim de semana. Ao todo, serão contempladas 90.623 famílias no Acre e o valor injetado na economia é de R$ 24.339.747,00.

No Acre, o valor médio do benefício é de R$268,58, bem superior à média nacional de R$186,49. O maior valor médio está em Santa Rosa do Purus, de R$ 386,37.

No País, são 14,52 milhões de famílias atendidas neste mês. É a maior folha já registrada pelo programa, com cerca de 300 mil novas concessões em relação a fevereiro. Desde abril do ano passado, o número de famílias beneficiárias se mantém acima dos 14 milhões, a maior média da história do Bolsa Família. O valor total de repasses de março supera a cifra dos R$ 2,7 bilhões, com um benefício médio de R$ 186,49. Antes deste mês, maio de 2019 era o que figurava com maior número de famílias contempladas, com 14,33 milhões.

Na divisão por regiões, o destaque em março de 2021 é o Nordeste, com mais de sete milhões de famílias atendidas e três estados com mais de 1 milhão de contempladas: Bahia, com 1,8 milhão (maior número de beneficiários do país), Pernambuco (1,1 milhão) e Ceará (1 milhão). Na sequência aparecem o Sudeste, com 3,9 milhões, o Norte (1,79 milhão), o Sul (948 mil) e o Centro-Oeste (702 mil).