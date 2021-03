Para evitar colapso, MS enviará ao Acre e Rondônia mais de 5 mil metros cúbicos de oxigênio por dia

Em vídeo institucional divulgado nas suas redes sociais na noite deste sábado, 20, o governador Gladson Cameli (Progressistas) voltou a pedir à população acreana que siga utilizando máscaras, álcool gel e que adotem o distanciamento social para frear o aumento no número de casos da Covid-19.

Cameli afirmou que apesar da compra de 700 mil doses da vacina Sputnik V, da Rússia, a luta contra a pandemia não acabou. Segundo ele, as doses deverão desembarcar no Acre entre abril e julho.

“Os testes já apontaram 95% de eficácia contra o coronavírus. Mas isso não significa que a pandemia acabou. O cronograma de recebimento vai de abril a julho. Precisamos redobrar os cuidados. Agora, o essencial é a vida”, afirmou.

A compra só foi possível, após os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá, Mato Grosso e Pará aderirem a uma carona do Consórcio do Nordeste.

Ao total, os oito estados citados acima, irão adquirir 8,2 milhões da vacina Sputnik V, da Rússia. Desse montante, Pará ficará com 3 milhões de doses, Mato Grosso 1,2 milhão de doses, Amazonas e Rondônia, ambas 1 milhão, Acre – 700 mil doses, Tocantins – 600 mil doses do imunizante, Amapá – 450 mil e Roraima – 200 mil doses.

A adesão dos Estados ao Consórcio do Nordeste foi intermediada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). Cada estado do fórum assina o acordo para viabilizar o negócio. A dose sairá a US$ 9,95, cerca de R$ 56.

Assista ao vídeo: