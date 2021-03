Com pacientes transferidos para Manaus, Acre volta a liderar índice de isolamento social

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Com pacientes da fila da UTI sendo transferidos para Manaus através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), o Acre voltou a liderar o ranking de estados com maior índice de isolamento social neste sábado com 55,4%.

A marca, porém, ainda está abaixo do recomendado por especialistas que é acima de 60%. A expectativa, a exemplo do que aconteceu no final de semana passado (64,4%), é que neste domingo o índice atinja mais de 60%.

Este é o segundo final de semana consecutivo com protocolos mais rígidos nas regras sanitárias, com fechamento de supermercados e funcionamento apenas de serviços essenciais.

Ceará, Amapá, Pará e Pernambuco seguem o ranking das cinco unidades federativas com maiores índices de isolamento social com média de 40%. Na outra ponta, Mato Grosso do Sul foi o estado que menos a população seguiu as regras, com 36% apenas de pessoas dentro de suas casas.

Os dados são do mapa brasileiro sem Covid-19.