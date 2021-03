Trecho da Avenida Ceará é interditado pela prefeitura para reparo em rede de drenagem

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) comunicou por meio de release distribuído à imprensa, nesta sexta-feira (19), que a partir de abril, o hospital de Xapuri passará a ter apenas um médico, apresentando ainda buracos na escala, obrigando profissionais a atuar por mais de 24 horas de forma ininterrupta.

O Sindmed disse também que a situação deve se complicar ainda mais, pois o Serviço Móvel de Urgência (Samu) que atende o município não possui médico, obrigando o profissional de plantão a abandonar o hospital para transportar os pacientes, deixando a cidade sem um plantonista.

“Na unidade do município de Chico Mendes, não há bioquímico no período da noite e, com isso, as coletas realizadas durante a madrugada acabam se estragando. O equipamento ainda está desregulado, prejudicando o diagnóstico”, acrescentou o comunicado da entidade sindical.

Questionado sobre as afirmações do Sindmed-Acre, o diretor do hospital Epaminondas Jácome, o enfermeiro Josimar dos Santos, negou que ocorrerão mudanças no quadro de médicos que a unidade possui. Disse ainda que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) vai contratar mais um médico ainda esse mês.

“Não sei quem informa essas coisas para eles. O momento é de reforço pelo que estamos passando. Esse mês contratamos mais dois técnicos de enfermagem. Estamos em conversa com a Sesacre para contratar mais dois enfermeiros e um biomédico, nesse último caso, nada definido, mas estamos lutando para isso”, afirmou.

Na terça-feira (23), o Sindmed realizará uma Assembleia Extraordinária, por videoconferência, para deliberar atos contra o governo. O motivo, segundo o sindicato, é a falta de atendimento de demandas apresentadas ao longo dos últimos dois anos, reivindicações, agravadas pela escassez de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de alguns medicamentos.