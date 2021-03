Multa para quem se negar usar máscara começa a valer no Acre

Com o governador Gladson Cameli cumprindo agenda no Juruá, coube ao líder do governo na Assembleia Legislativa, Pedro Longo (PV), o anúncio da convocação de aprovados no cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar. A convocação foi um compromisso de campanha assumido pelo atual governador.

O governo divulgou em uma edição extra do Diário Oficial a convocação de 200 aprovados no cadastro de reserva para que se matriculem no curso de formação de aluno/soldado da corporação.

Durante a coletiva, Pedro Longo destacou o esforço do governo em fazer a convocação. “O governo só poderia fazer essa convocação com disponibilidade financeira e orçamentária sem comprometer os gastos. Graças ao compromisso do governador Gladson Cameli estamos tendo as condições necessárias para esta convocação”.

Os futuros policiais terão bastante tempo para juntar a documentação exigida. O período de matrículas vai acontecer de 01 de junho a 15 de julho na Diretoria de Ensino da Polícia Militar.

A previsão é que o início do curso aconteça apenas no mês de setembro, por conta da pandemia e da reforma que será feita no local onde acontecerá a capacitação.

Apesar do anúncio feito pelo governo, ainda existem muitos aprovados no cadastro de reserva que não ficaram satisfeitos. É que com a convocação de 200 pessoas, ainda existem cerca de outros 250 aprovados que esperavam ser convocados. Para quem ficou de fora, Pedro Longo deu uma outra notícia.

“O governo vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para transferir os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar para o Corpo de Bombeiros para que em breve possamos comemorar a convocação de todos os aprovados”.

Não há data para que isso aconteça, já que o projeto de lei vai precisar passar por todas as comissões e ser aprovado pelos deputados. “Nosso esforço, se for possível, é para que possamos começar o curso de formação todo mundo junto, já que todos são militares”, explicou Ricardo Brandão, secretário de planejamento do governo do Acre.

Confira a lista dos convocados aqui: