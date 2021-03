Grupo de 50 imigrantes permanece acolhido em Assis Brasil

Foto: Mauro Pimentel/Agência

Depois de um saldo negativo em dezembro, o emprego com carteira assinada no Acre apresentou crescimento em janeiro de 2021, quando as contratações superaram em 332 vagas as demissões. Em janeiro, o Acre admitiu 2.388 trabalhadores e demitiu 2.056.

Relacionado

Com isso, o crescimento em comparação ao mês de dezembro de 2020 foi de 0,39%, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta terça-feira (17) pelo Ministério da Economia.

No País, o saldo também é positivo com 260.353 postos de trabalho formais no Brasil. Para o Ministério da Economia, o resultado mostra que o país continuou com a recuperação econômica após o pico de casos de Covid de 2020, que fechou parte das atividades econômicas no país. Em janeiro de 2020, portanto antes da pandemia, a geração de empregos havia ficado em 117.793 (com ajustes).

O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou outros dados que mostram a recuperação econômica do Brasil em meio a pandemia. “Ontem, o Banco Central soltou o índice de atividade econômica que está com o dobro do esperado. Hoje estamos divulgando 260 mil empregos gerados, um recorde. Portanto, há sinais por toda a parte que a economia brasileira está de novo decolando.”, disse. No ano passado, o Brasil fechou o ano com mais de 140 mil vagas abertas.

O saldo de janeiro de 2021 foi resultado de 1.527.083 admissões e 1.266.730 desligamentos. O estoque de empregos formais no país chegou a 39.623.321 vínculos e todos os setores de atividade econômica apresentaram crescimento no mês.

No Acre, em dezembro foram 24 vagas a menos que novembro mas o resultado foi positivo no acumulado de 2020, com geração de 4.555 postos de trabalho celetistas, segundo levantamento de Orlando Sabino.