Gladson exonera sobrinha de Marfisa Galvão e Petecão perde espaço no governo

Depois de ter exonerado na quinta-feira, o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte Maia, indicado ao cargo pelo senador Sérgio Petecão (PSD), nesta sexta-feira, 19, a caneta do governador Gladson Cameli continua apontada para comissionados que estavam no governo por indicação do senador.

No Diário Oficial de hoje, quem foi exonerada de uma CEC-4 foi Andressa Galvão Aragão, sobrinha da esposa de Petecão, a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão.

A nova exoneração é mais uma demonstração de que dever ser questão de tempo a guilhotina nos demais cargos comissionados indicados por Petecão, principalmente na Secretaria de Produção de Agronegócio (SEPA).

A mudança no comando da SEPA, com a substituição de Edivan Maciel pelo presidente do Sindicarnes Nenê Junqueira não se efetivou nesta sexta como se previa após repercussão negativa entre o setor produtivo.