PF prende dupla que transportava 36 kg de cocaína no Aeroporto de Rio Branco

O pastor e presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, Paulo Machado, decidiu postar nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 18, uma caixa de Ivermectina, medicamento que vem sendo defendido pelo presidente da República Jair Bolsonaro, para tratamento da Covid-19. A medicação não possui respaldo científico, tampouco tem eficácia comprovada contra a doença.

Na publicação, o pastor afirma que toma o medicamento e ainda questiona seus amigos e seguidores se eles também fariam uso do remédio “Eu tomo, e você?”, escreveu nas redes.

Em resposta à pergunta do pastor, internautas e amigos afirmaram que também fizeram uso da Ivermectina. A idosa Vera Lucia Lima afirmou que fez o uso da medicação várias vezes e ressaltou que fará quantas vezes achar necessário. “Tomei, tomo e tomarei quantas vezes achar necessário”, escreveu nas redes.

A farmacêutica norte-americana MSD (Merck Sharp and Dohme), que produz a Ivermectina, (mas não vende o produto no Brasil) afirmou que ainda não há evidências de que o medicamento traga benefícios ou seja eficaz no tratamento da Covid-19.

Em um comunicado publicado, a empresa disse que não há base científica que indique efeitos terapêuticos contra a Covid-19 nos estudos pré-clínicos já publicados.

Além disso, a farmacêutica afirmou que não foi encontrada evidência significativa de eficácia ou atividade clínica do medicamento em pacientes infectados pelo coronavírus.

“Nós não acreditamos que os dados disponíveis apontam segurança e eficácia da Ivermectina além das doses e populações indicadas na agência regulatória e aprovadas para prescrição”, diz a nota do laboratório.

A empresa disse ainda que seus cientistas continuam examinando com cuidado descobertas e novos estudos para identificar eventuais evidências de segurança e eficácia do uso do medicamento no tratamento da Covid-19.