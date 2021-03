Pastor acreano incentiva uso de Ivermectina nas redes sociais: “Eu tomo, e você?”

Para garantir melhores condições de trafegabilidade à BR-364, equipes do DNIT no Acre executam serviços de manutenção na rodovia federal. O começou nesta 3a semana de março a entre a divisa com o Estado de Rondônia e Rio Branco.

O trabalho antecede a inauguração da ponte do Rio Madeira, que deve ocorrer em abril.

Recentemente, o Governo Federal instituiu a Política de Modernização da Infraestrutura Federal de Transporte Rodoviário (Inov@BR) e a qualificou no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência (PPI). A política, criada pelo decreto n° 10.648 assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 15 de março tem por objetivo promover a modernização e garantir a segurança e eficiência logística das rodovias federais, concedidas ou não.

O programa, voltado para rodovias concedidas e para as administradas pelo DNIT está em consonância com a Política Nacional de Transportes (PNT) e com o Plano Setorial de Transportes Terrestres (PSTT), coordenados pelo Minfra.