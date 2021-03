Ex-deputado Sérgio Taboada morre na UTI de hospital em São Paulo após sofrer infarto

Maria Antônia Vieira dos Anjos, de 33 anos, foi executada a tiros no final da tarde desta quinta-feira, 18, dentro de um apartamento localizado na Travessa Santa Rosa, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a polícia, a mulher estava com sua filha fazendo as unhas no apartamento e, ao sair para ver sua motocicleta que estava na rua, dois homens não identificados se aproximaram em uma moto. A mulher ao perceber a intenção dos criminosos, correu para dentro do apartamento. Ela foi rendida, colocada de joelho e executada com seis tiros na frente da filha.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada apenas para atestar óbito da vítima, que morreu no local do crime.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Os policiais relataram a reportagem do ac24horas que Maria Antônia fazia parte da facção Comando Vermelho (CV) e que seu marido está preso no presídio Francisco de Oliveira Conde. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

