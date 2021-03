Empresa que fornece oxigênio ao governo diz que só tem estoque até a próxima semana

A empresa Oxivida, responsável pelo fornecimento de oxigênio ao governo do Acre, encaminhou um documento no último dia 11 de março alertando a falta do produto a partir da próxima semana.

A mesma explica que só tem estoque para os próximos 15 dias. Levando em conta a data do documento, o estoque deve chegar ao fim na sexta-feira da próxima semana. A explicação é que por conta da alta demanda em todo o país, os fabricantes/fornecedores passaram a não mais programar a entrega de insumos. A empresa é bem clara: “Se isso acontecer, vai levar todo o sistema de saúde do Estado ao caso em curto espaço de tempo”.

Também é alegado pela empresa que precisa de pelo menos mais 300 cilindros para atender o aumento da demanda pelo oxigênio no Acre. No entanto, a empresa fabricante declarou que só pode atender esta demanda daqui a seis meses.

A Oxivida divulgou que em alguns municípios a demanda por oxigênio cresceu quase 200% de janeiro para fevereiro. Os maiores aumentos foram em Manoel Urbano (190%), Porto Walter (150%) e Acrelândia (114%). O governo ainda não se pronunciou sobre quais medidas vai adotar a partir do comunicado da empresa.