Acre vai iniciar pré-matrículas escolar de 2021 em 22 de março 

Na próxima segunda-feira, 22, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) abre o período para solicitações de matrícula online para escolas urbanas da rede estadual de ensino de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Participarão dessa etapa apenas alunos novos ou alunos que, embora matriculados na rede, pretendam concorrer a vaga em outra escola. Todo o processo de solicitação será realizado por meio da plataforma digital do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Educacional (Simaed).

Alunos novos que desejam concorrer a vaga em alguma escola da rede urbana das duas cidades deverão acessar o link https://qrgo.page.link/7RJwM ou, via QR Code, caso possuam dispositivo de leitura instalado no celular, bastando apontar a câmera do aparelho para o código abaixo:

Ao acessar a página, o usuário terá à disposição um tutorial contendo o passo a passo para a realização de todos os procedimentos. Em caso de dificuldades no acesso ao site ou dúvidas quanto ao preenchimento, a equipe de suporte estará disponível pelos telefones: (68) 3213-2388 ou (68) 99935-1080.

O processo

Na tela de boas-vindas, deve-se digitar o login e a senha do responsável pelo aluno. Geralmente o código do usuário corresponde aos 11 números do CPF do responsável (sem pontos e traço) e a senha corresponde aos seis primeiros números também do CPF.

O resultado da solicitação de pré-matrícula para alunos novos será divulgado no dia 19 de abril na plataforma digital do Simaed, e a confirmação deverá ser realizada na escola em que o aluno foi contemplado até o dia 21. O resultado do processo de solicitação de transferência interna será divulgado dia 26 de abril, tendo os pais ou responsáveis pela matrícula até o dia 30 para confirmação e validação da matrícula na escola.

Documentos necessários para a efetivação da matrícula

Os seguintes documentos devem ser entregues na escola onde o(a) aluno(a) foi matriculado(a):

– Certidão de nascimento ou de casamento;

– Histórico escolar;

– Ficha de transferência;

– Comprovante de residência (faturas recentes de consumo de energia elétrica, água ou de telefone);

– 2 (duas) fotos 3×4;

– CPF e RG do aluno;

– CPF ou RG do responsável.

Fonte: Agência de Notícias do Acre