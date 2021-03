Zequinha planeja modernização de avenida em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 17, o prefeito Zequinha Lima (Progressistas), acompanhado do secretário de obras, Josinaldo Batista e sua equipe, visitou a Avenida Copacabana e verificou os vários problemas estruturais, em uma das vias mais importantes e tradicionais da cidade de Cruzeiro do Sul.

Durante a visita, o secretário Josinaldo avaliou a importância de revitalizar uma das ruas mais movimentadas da cidade: “A pedido do prefeito Zequinha, estamos preparando todo um projeto para recuperar esta avenida. Aqui, é um dos locais de maior trânsito e também de forte movimentação do comércio. Acreditamos que essa será uma obra muito importante para Cruzeiro do Sul”, disse Josinaldo.

Para a moradora Marlene de Melo, que reside há mais de 40 anos no local, a notícia foi recebida com muito ânimo. “Achei ótima essa notícia. Moro aqui há mais de 40 anos, e quando chove é muito difícil. Ninguém nunca olhou pela Copacabana, e agora estou com fé que tudo vai dar certo. O prefeito já veio aqui hoje, e junto com a equipe analisaram, e sei que vai dar certo”, falou a moradora.

O prefeito também falou sobre o projeto: “Queremos finalizar todo o projeto em poucas semanas e já partir em busca de recursos necessários. A gente sonha, planeja com cuidado e vai atrás de tirar do papel e executar”. E seguiu: “A nossa população merece! E a recuperação da Avenida Copacabana é um passo importante no nosso plano de reestruturação urbana do nosso município.

O projeto que está sendo pensado pela prefeitura, tem o objetivo de modernizar os 2 km da Avenida Copacabana, com implantação de uma nova camada asfáltica, sinalização, iluminação e estrutura para evitar o acúmulo de água, que é tão comum nos dias de hoje.

Durante a manhã, o prefeito seguiu visitando outras frentes de serviço que ocorrem nos bairros de Cruzeiro do Sul. A Secretaria de Obras está atuando com frentes de serviços de tapa-buracos, recuperação das vias e meio fios, além do apoio oferecido aos trabalhos nas redes adutoras do Depasa. Após abrirem o asfalto para analisar os problemas nas encanações, as equipes da Prefeitura realizam a recuperação das vias.