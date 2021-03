Indicação de Nenê Junqueira para Secretaria de Agronegócio causa rebelião interna no MDB

A indicação do presidente do Sindicarnes, Nenê Junqueira, ao cargo de secretário de Agricultura e Pecuária do Estado pode está ameaçada devido o acordo ter sido selado apenas entre o grupo do senador Márcio Bittar (MDB), por intermédio do ex-prefeito de Brasileia, Aldemir Lopes, dirigente do partido.

O ac24horas apurou que Aldemir teria se dirigido ao governador Gladson Cameli, em nome do MDB, afirmando que o nome de Junqueira seria uma decisão do grupo, o que não ocorreu. Junqueira é próximo do senador Márcio Bittar e não contaria com o apoio dos demais baluartes emedebistas como o deputado federal Flaviano Melo e do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales.

A priori, o governador já havia decidido que Junqueira seria nomeado, mas ao tomar conhecimento que a decisão não teria sido do grupo, resolveu recuar até ter uma resposta formal do partido.

A situação é tão complexa, que mesmo indicado por um grupo do MDB, Junqueira até está quarta-feira, 17, está filiado ao PSL. A reportagem entrou em contato com o presidente do PSL no Acre, Pedro Valério, que revelou que Nenê havia ligado para ele na manhã de hoje pedindo desfiliação alegando que aceitou um cargo no governo que não teria ligação com o ex-partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. O dirigente do PSL afirmou que a desfiliação deverá ser oficializada ainda nesta tarde. O requerimento pedindo desfiliação já teria sido preenchido por Junqueira.

A reportagem tentou falar com Junqueira por telefone diversas vezes durante a manhã, mas por mensagem ele afirmou que estava em reunião e não poderia falar no momento. O espaço segue aberto caso ele queira se manifestar.

Situação de Edivan

Enquanto não se define quem será o novo titular da SEAP, o atual Secretário Edivan Maciel, que conta com grande prestígio entre pecuaristas e agricultores no Acre segue no cargo. Caso seja substituído, Maciel deverá ocupar um outro cargo no governo. Nos corredores do Palácio Rio Branco o informe que circula é que ele poderá comandar a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre).