Camisas autografadas por ídolos do Flamengo e Vasco serão sorteadas para ajudar alagados

Com o objetivo de auxiliar as milhares de famílias acreanas atingidas pelas cheias de rios e igarapés em Rio Branco, a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) promove a Campanha “Torcedor Solidário”. A ação sorteará blusas oficiais dos maiores times de futebol do Brasil, autografadas pelos ídolos dos clubes. Todo o dinheiro arrecadado na rifa, cuja unidade é vendida por R$ 10, será utilizado para aquisição de produtos não perecíveis.

O primeiro sorteio será realizado no dia 31 deste mês e dará ao ganhador uma blusa oficial do Clube de Regatas do Flamengo, autografada pelo elenco principal. Já no dia 3 de abril será sorteada a camisa do carioca Vasco da Gama, assinada pelos ídolos Edmundo, Pedrinho e Felipe. Os interessados podem adquirir a rifa no endereço eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) – www.oabac.org.br – até o dia da realização do prêmio. A cada novo uniforme, a atividade será denominada conforme o time em destaque – “Flamenguista Solidário”, “Vascaíno Solidário” e outros.

Presidente da CAA/AC, Thiago Poersch destaca que a ação integra uma série de medidas que a instituição, em parceria com a OAB/AC, promove desde o início das alagações para ajudar a mitigar os efeitos e prejuízos do novo coronavírus e dos altos índices de dengue no Estado no período do inverno amazônico, época de intensas chuvas em todo Acre. Para ele, essa é uma das diversas formas das entidades cumprirem seus papéis sociais com ações concretas.

“A ideia surgiu a partir de uma conversa com o conselheiro nacional do CNJ [Conselho Nacional de Justiça], Marcos Vinícius Jardim, sobre o que poderíamos fazer para ajudar essas pessoas com algo que gerasse grande adesão. Ele tem sido muito importante para esse processo e tem nos ajudado demais, acionando contatos e construindo boas parcerias. Espero que toda a população entre nessa corrente do bem, mostrando como o torcedor pode fazer muito”, declara o presidente.

Além das blusas do Flamengo e Vasco, já foram adquiridos uniformes do Corinthians, Botafogo e Atlético Mineiro. De acordo com Poersch, a Caixa de Assistência já mantém contato com outros grandes clubes brasileiros para conseguir mais blusas autografadas para a campanha. “Espero que tenhamos bastante êxito, principalmente na intenção de mobilizar as pessoas para ajudar o próximo. Precisamos unir forças neste momento”.