Atlético leva gol aos 45 minutos do segundo tempo e é eliminado da Copa do Brasil

Com o aumento nos números de casos e as constantes filas em busca de atendimento no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), unidade escolhida para casos da Covid-19 em Rio Branco, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) decidiu na manhã desta quarta-feira, 17, reabrir a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito para atendimento apenas de pacientes com Covid-19.

Segundo a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano, apesar da reabertura da UPA do 2º Distrito, Into continua como unidade de referência do estado para covid-19, sendo que a Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Maria Barroso, em Rio Branco, é referência do Município.

“Vamos reabrir a UPA do 2º Distrito para atendimento apenas de casos Covid-19, mas lembramos à população que as outras UPAs continuam realizando o atendimento das demais doenças. A decisão é para somar forças no enfrentamento à pandemia”, salientou.