Após acusações de Bocalom, Socorro marca live para essa quinta

Presidente Waldirene Cordeiro, acompanhada da procuradora-geral de Justiça do MPAC, Katia Rejane, recebeu a doação feita pelo apresentador Luciano Huck e empresa Ortobom

A campanha SOS Acre continua, e nesta quarta-feira, 17, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, acompanhada da procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Katia Rejane, recebeu a doação de 400 colchonetes feitos pelo apresentador Luciano Huck e Ortobom.

O caminhão que trouxe a doação estacionou no TJAC para que a carga pudesse conferida e transferida para caminhões menores e levadas ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), para armazenamento.

A partir de agora, a equipe do TJAC, com apoio dos soldados do Exército Brasileiro farão a separação para a distribuição aos municípios, que já deve acontecer nos próximos dias. Outra remessa de doações de colchões está prevista.

A desembargadora Waldirene Cordeiro, que sempre tem falado da importância da união para enfrentar esse momento, agradeceu a doação. “Estamos felizes ao receber a doação feita pelo apresentador Luciano Huck e a Ortobom, de 400 colchonetes que serão destinados às pessoas que foram atingidas por essas grandes tragédias que estamos vivenciando no Acre, notadamente agravada com a pandemia. O nosso agradecimento a essas empresas que estão nos ajudando pela vida, por meio da campanha SOS Acre, que é uma realização do Ministério Público, com a parceria do Tribunal de Justiça. Agradeço em nome do estado do Acre e das pessoas que foram atingidas”, ressaltou.

A procuradora-geral, Katia Rejane, também expressou seu agradecimento pela doação recebida. “Quero fazer um agradecimento especial ao Luciano Huck e a Ortobom, isso é muito significativo para o nosso estado, onde a nossa população atingida perdeu muito dos seus bens e receber um colchão para ter onde dormir é muito importante. Fica o nosso agradecimento, do Ministério Público do Acre e do Tribuna de Justiça, que é nosso principal parceiro da campanha. E que venham mais parcerias, porque realmente essa enchente trouxe consequências muito graves para a nossa população, aliada a outros fatores, que é mundial, está em todo o Brasil, que é a pandemia”, disse.

A campanha

A ação faz parte da campanha SOS Acre, realizada pelo Ministério Público do Acre, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre.

Enquanto o TJAC fica à frente de toda a logística dessa e outras doações que estão previstas chegar em Rio Branco, a Associação do MPAC, a Ampac, tem feito o gerenciamento dos recursos financeiros das doações em conta bancária.

As doações financeiras são utilizadas para a aquisição de alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal, colchões e outros itens, que são entregues nos municípios por promotores e juízes que atuam em cada cidade, com apoio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Como ajudar

A campanha para doações em produtos/bens, coordenada pelo Tribunal de Justiça do Acre, continua. Para fazer sua doação basta entrar em contato pelo telefone DDD (68) 99603-5568.

A doação por meio de transferência bancária, pode ser feita pela conta abaixo:

Agência: 2359-0

Conta Corrente: 14.300-6

PIX: 63.598.899/0001-40 (número do CNPJ)