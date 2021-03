Ação da PM contra garis foi legal e dentro do uso da força, diz Cadmiel

Desde que o novo coronavírus começou a circular no Estado do Acre, o governo local teve de aumentar em cerca de cinco vezes a estrutura e capacidade das unidades de saúde pública. A informação foi dada durante a reunião comandada pelo governador Gladson Cameli na tarde dessa terça-feira, 16, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Acre, que se reuniram no Palácio Rio Branco para discutir o cenário da pandemia de Covid-19 e analisar a necessidade de medidas restritivas mais rígidas.

Para o governo, o Acre vive hoje seu pior momento, com o disparo do número de casos em centenas por dia, junto a rede pública e privada de saúde chegando ao limite de suas capacidades de atendimentos.

“Este é um encontro para que todos nós possamos estar de mãos dadas para diminuir esse sofrimento que o Acre vive”, lamentou Cameli.

O Acre tenta evitar um colapso do sistema de saúde semelhante ao estado do Amazonas. O procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, ressaltou que a estrutura de saúde do Acre foi praticamente multiplicada por cinco desde o início da pandemia, com leitos, profissionais e atendimentos de baixa complexidade assegurados junto a média e alta.

Uma reunião virtual com todos os prefeitos do Acre deve ocorrer nesta semana para sensibilização do momento vivido, a criação de um Conselho Estadual de Crise e a deliberação de uma medida restritiva ainda mais rígida para todo o estado, com um novo plano de fiscalização junto a segurança pública e demais setores reguladores.