Em dois dias de lockdown, supermercados de Rio Branco perdem R$ 15 milhões e têm prejuízos de R$ 1,5 milhão em produtos

Os dados são extraoficiais, mas o estrago foi grande nesses dois dias em que o comércio ficou fechado com o lockdown imposto por decreto pelo governo do Acre. Só em Rio Branco, cerca de 6 mil pessoas deixaram de trabalhar. As grandes redes de supermercados deixaram de faturar aproximadamente R$ 15 milhões em dois dias e amagaram prejuízos na casa de R$ 1,5 milhão com produtos estragados.

“Todo estoque de hortifrúti foi perdido; tomate não sabe o que “lockdown”, contou um gerente de supermercado que lamentou o decreto governamental. Para ele, não faz sentido parar a cadeia produtiva, comércio e serviços essenciais”.

As perdas no mercado da carne também foram grandes. Cerca de R$ 2 milhões deixaram de ser faturados. O setor também deu folga aos trabalhadores. Nem pequenos açougues da periferia abriram as portas.

Os dados preliminares mostram também que a movimentação financeira nos postos de combustíveis foi R$ 3,5 milhão menor do que nos finais de semana normais.

Diante dos dados, Estado e municípios deixaram de recolher cerca de R$ 3,8 milhões de impostos. Esta semana a Associação Comercial do Acre vai informar o tamanho do prejuízo causado pelos dois dias de lockdown no Acre.