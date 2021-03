Polícia isola praças e parques públicos de Rio Branco em cumprimento ao decreto

A falta de adesão da prefeitura de Epitaciolândia ao lockdown, nos finais de semana em todo o Acre, decretado pelo governo do Acre resultou na manhã deste sábado, 13, no fechamento do mercado São Sebastião, em Epitaciolândia, por agentes da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária Estadual. A proprietária Ana foi conduzida à Delegacia do município.

A empresa alega que poderia funcionar amparada pelo decreto emitido pelo prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, contrário ao decreto estadual que determinou o fechamento de todas as atividades comerciais nos fins de semana.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, a Polícia Militar vem autorizando até o momento a entrada de um cidadão por vez no local, mas as filas vêm tomando proporções enormes.

Em sua defesa, o prefeito e equipe alegam que a medida geraria mais aglomerações na sexta-feira (12), a exemplo do que aconteceu em supermercados de Rio Branco.

A abertura do comércio local gerou manifestações favoráveis e contrárias nas redes sociais. Alguns contestaram o posicionamento do gestor municipal citando a morte do ex-vereador do município e secretário de Obras de Sérgio Lopes, Antônio Aquino, o “Kaki”, vítima da doença.

Outro fato lembrado por internautas, é que, atualmente, o vice-prefeito do município, o professor Antônio Soares, está internado no Hospital de Campanha do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/Ac), com grande comprometimento pulmonar por conta da infecção pelo coronavírus.