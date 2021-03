Pacientes com Covid-19 de Tarauacá e Feijó são transferidos para Cruzeiro do Sul

A cidade de Cruzeiro do Sul é referência no tratamento de Covid-19 para as cinco cidades do Vale do Juruá, Guajará e Ipixuna no Amazonas. Isso porque apesar da deficiência de médicos, conta com usina própria de geração de oxigênio e tomógrafo novo.

Além de acolher pacientes contaminados da cidade de Santa Rosa do Purus, Cruzeiro do Sul também deverá receber pacientes de Rio Branco.

Na noite deste sábado, 14, cinco pacientes com Covid-19, de Tarauacá e Feijó foram transferidas para Cruzeiro do Sul, onde estão internadas na clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha. Somente o morador de Feijó está na UTI.

A diretora do Hospital Sansão Gomes em Tarauacá, Laura Pontes, afirmou que a transferência não foi motivada por falta de oxigênio e sim porque Cruzeiro do Sul é referência para doentes graves com Covid-19. “Tarauacá não é referência de tratamento graves, não temos usinas. Pacientes que necessitam de uma quantidade maior oxigênio são levados para Cruzeiro do sul”, ressalta.

Neste domingo, 14, o Hospital Sansão Gomes em Tarauacá recebeu cilindros de oxigênio.

Pacientes de Rio Branco são esperados

A secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou a transferência de pacientes com coronavírus para os Estados do Amazonas e Rio de Janeiro e para o município de Cruzeiro do Sul, mas até agora nenhum paciente da capital foi levado para o interior.

No final de semana não há a divulgação do Boletim Diário do Hospital de Campanha do município com dados sobre o número de pacientes internados e de leitos disponíveis e ocupados.