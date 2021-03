Juiz nomeia presidente provisório para Câmara de Xapuri e dá prazo para nova eleição

Parlamentar se reuniu com a presidente, desembargadora Waldirene e falou do apoio ao conseguir aeronave para trazer doações ao estado

Em reunião com a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro na manhã desta sexta-feira, 12, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) destacou a parceria com o TJAC e falou do seu pedido ao Ministério da Defesa para conseguir um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para trazer 15 toneladas de doações da Cruz Vermelha Brasileira para Acre.

“A desembargadora Waldirene me pediu para ajudar no transporte dessas doações que estavam no Rio. Solicitei ao Ministério da Defesa e eles prontamente nos atenderam. Ontem o avião já desembarcou em Rio Branco com 15 toneladas. Nos próximos dias estaremos recebendo o restante das doações. Estamos unidos para ajudar nosso Acre a vencer o quanto antes esse período. Quero contribuir sempre com o TJ e fortalecer a solidariedade ao povo acreano”, disse a senadora.

A carga desembarcou ontem em Rio Branco numa aeronave da FAB. Na ocasião, Mailza parabenizou o TJ pela operação de armazenamento e distribuição das doações feitas ao Acre pela Cruz Vermelha, arrecadados na campanha SOS Acre, do Ministério Público do Acre em parceria com o TJAC.

A presidente do TJAC agradeceu a senadora pela solicitação da aeronave para transporte das doações. “A articulação da senadora junto com outros parlamentares foi fundamental para acelerar essa logística e permitir que as doações cheguem a quem precisa”, finalizou.