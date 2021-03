Juiz autoriza funcionamento de mercado que foi fechado em Epitaciolândia pela polícia

O juiz Clóvis de Souza Lodi, da Vara de Plantão da Comarca de Epitaciolândia, acatou um mandado de segurança impetrado pela proprietária do Mercantil São Sebastião, Ana Maria Soares Silva, que teve estabelecimento fechado pela manhã por agentes da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária Estadual em razão do descumprimento do decreto de lockdown do governo do Acre.

Na decisão, o juiz autorizou o funcionamento do estabelecimento apesar do decreto do governo do Acre. O magistrado argumentou que a empresa pode funcionar já que o prefeito do município, Sérgio Lopes, decidiu não aderir ao decreto estadual que determinou o fechamento de todas as atividades comerciais nos fins de semana no Acre.

“Entendo que a impetrante faz jus à liminar pleiteada, porquanto está amparada no ato normativo municipal, que não aderiu ao Decreto Estadual de fechamento dos estabelecimentos que comercializam produtos essenciais durante este final de semana, dias 13 e 14 de março de 2021. Esta decisão serve de alvará e autoriza o funcionamento e reabertura imediata do estabelecimento comercial”, afirmou na decisão.

Pela manhã, o prefeito e equipe alegaram que a medida geraria mais aglomerações na sexta-feira (12), a exemplo do que aconteceu em supermercados de Rio Branco.

A abertura do comércio local gerou manifestações favoráveis e contrárias nas redes sociais. Alguns contestaram o posicionamento do gestor municipal citando a morte do ex-vereador do município e secretário de Obras de Sérgio Lopes, Antônio Aquino, o “Kaki”, vítima da doença.

Outro fato lembrado por internautas, é que, atualmente, o vice-prefeito do município, o professor Antônio Soares, está internado no Hospital de Campanha do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/Ac), com grande comprometimento pulmonar por conta da infecção pelo coronavírus.

