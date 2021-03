Homem empresta carro a conhecido e tem veículo vendido na fronteira do Acre

O corpo localizado em um ramal do km 10 na BR-317 (Estrada do Pacífico), na manhã dessa sexta-feira, 12, conforme dito pela polícia de Brasileia, seria do motorista de aplicativo Airton Fernandes Ferreira, que estava desaparecido há mais de 24 horas.

Os familiares do motorista já estavam à sua procura quando souberam da localização do corpo. As autoridades locais se deslocaram até a região informada e, segundo levantado pelos agentes, o jovem foi executado com cerca de 10 tiros, com e teve seu veículo levado.

A polícia informou que todas as hipóteses estão sendo investigadas no momento. O foco a partir de agora será buscar informações para tentar identificar os possíveis suspeitos no crime. As autoridades também estão trabalhando inicialmente, com caso de latrocínio (roubo seguido de morte) ou possível acerto de contas entre grupos de facção.

Várias cápsulas de pistola foram encontradas no local pelos policiais. O corpo foi resgatado do local e trazido para o Instituto Médico Legal (IML) na Capital, onde será realizada perícia forense e somente depois entregue aos familiares.

Fonte: O Alto Acre