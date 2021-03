Esposa de Alan Rick segue na UTI em estado grave, mas estável

A esposa do deputado federal Alan Rick, Michele Miranda, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Juliana neste sábado, 13, com quadro grave de Covid-19, recebendo suporte ventilatório invasivo.

O informe foi dado pelo médico Thor Dantas e divulgado pelo deputado. “Voltei da UTI agora há pouco. Estive lá com minha mãe e minha irmã Mirla. A oxigenação da Michele melhorou sensivelmente e seu organismo está combatendo a infecção bacteriana. Seu quadro é de melhora, graças a Deus”, informou.

O filho nascido em parto de emergência, o pequeno Pedro, passa bem, se alimentando normalmente e com pouca perda de peso.

“Nossa família agradece de todo coração as orações de todos. Temos nos sentido muito abraçados por vocês, amigos. Oramos pela recuperação de todos os pacientes que hoje enfrentam essa terrível doença!”, disse o deputado.

O boletim médico diz que apesar de grave, ela permanece estável desde ontem. “Apresentou sinais iniciais de resposta do quadro infeccioso associado e mantém-se estável do ponto de vista hemodinâmico e de todas as demais funções fisiológicas, sem necessidade de outros suportes que não o ventilatório”, atesta Dantas.