Construção de trapiche como ponte revolta moradores de Marechal Thaumaturgo

O médico Ivar Rolando Bazualdo Rocabado, de 60 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 10, por complicações de Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Antes disso, esteve internado no Hospital de Campanha com coronavírus, mas morreu na outra unidade de saúde após ser levado porque, segundo a assessoria de comunicação da unidade hospitalar, ele já não contaminava mais.

O profissional de saúde era boliviano e atuava em cidades do Vale do Juruá há cerca de 15 anos. Era médico plantonista dos Hospitais de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e da Vila Santa Luiza, em Cruzeiro do Sul.

Este é o terceiro médico que morre por Covid-19 em Cruzeiro do Sul. João Luís Angelim que deu nome ao Hospital de Campanha de Cruzeiro e Laurence Huamani Alvarez, também morreram vítimas da doença.