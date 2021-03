36% das acreanas conseguem diferenciar sinais de menstruação e gravidez, diz estudo

Estão abertas as inscrições para o projeto Câmara Mirim 2021. Para participar, estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental devem enviar, até o dia 2 de julho, um projeto de lei de sua autoria ao portal Plenarinho. O programa Câmara Mirim simula o processo legislativo com os alunos.

As propostas devem ser escritas individualmente, com ideias originais, sobre temas que possam melhorar de alguma forma a vida dos brasileiros. Os autores dos três melhores projetos de lei defenderão suas ideias como deputados mirins em eventos virtuais nos dias 20, 21 e 22 de outubro.

O Câmara Mirim é um projeto educativo promovido pelo Plenarinho – o programa de relacionamento da Casa com o público infantojuvenil. Em uma simulação da atividade parlamentar, crianças e adolescentes debatem ideias para melhorar o Brasil, na forma de projetos de lei escritos pelos próprios estudantes. As três melhores propostas integram a pauta de discussão e votação de deputados(as) mirins.

O evento, que até 2019 ocorria de forma presencial, com a participação de até 250 estudantes, será realizado de forma virtual, devido à pandemia de Covid-19.