Educação de Cruzeiro do Sul também tem operação da Polícia Civil

Uma veículo da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Cruzeiro do Sul pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 10, enquanto estava parada na frente do Centro de Diagnósticos do município.

Durante o sinistro, dois homem ainda tentaram apagar as chamar com extintores de incêndio, mas não conseguiram. Em seguida, duas viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram e controlaram rapidamente o fogo.

Ninguém ficou ferido durante o incidente. Segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, as causas do incêndio estão sendo levantadas.