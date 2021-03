Caixa pede que usuários atualizem dados cadastrais do Caixa Tem; veja como fazer

Foto: Manoel Façanha

A permanência do Acre na bandeira vermelha da pandemia da Covid-19 e a proibição da volta do futebol pode fazer com que o Galvez, um dos representantes do Acre na Copa do Brasil, jogue sua partida em outro estado do país.

Pela tabela da competição, o Imperador estreia na competição na próxima quarta-feira, 17, contra o Atlético Goianiense. Pela definição dos critérios da Copa do Brasil, as rodadas iniciais acontecem em jogo único e o time menor classificado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem o direito de decidir a classificação em casa.

A diretoria do Galvez fez um pedido ao Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 para que a partida seja permitida. Em caso de negativa, o clube vai pedir à CBF para que o jogo seja realizado em outro estado.

Além do time principal, o Galvez deveria enfrentar o Londrina do Paraná, na próxima segunda-feira, 15, pela Copa do Brasil Sub-20.